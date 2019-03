Ish-deputeti kosovar alarmon policinë: Më ndjekin makina me targa shqiptare

Ish-deputeti i Parlamentit të Kosovës nga radhët e LDK-së, Gani Geci është njoftuar nga policia se jeta e tij ndodhet në rrezik, pasi ka informacione se disa makina me targa nga Shqipëria e ndjekin atë herë pas here në qytetin e Drenicës.

“Ne shpresojmë se Policia e Republikës së Kosovës dhe të gjitha organet tjera relevante do ta trajtojnë me seriozitetin më të madh këtë rast”, deklaron ai.

I pyetur nga Policia në Drenas nëse mos fare rastësisht ka pasur ndonjë kërcënim në formë direkte, ai është përgjigjur negativisht.

Geci është një ndër dëshmitare që pritet të thirret nga Gjykata Speciale, që do hetojë nëse janë kryer krime nga UCK-ja, ndërsa njihet edhe për qëndrimet e tij kundër presidentit, Hashim Thaçi.

Postimi:

Te nderuar qytetar Policia e Republikes së Kosovës edhe sot është informuar se jeta e Gani Gecit mund të jetë në rrezik.

Komunikatë për shtyp e 7 vëllezërve Geci nga Llausha e Skënderajt

Sot me dt. 18.03.2019 një shokë i vëllaut tonë Ganiut e ka thirrur në telefon që të shkoj deri në Drenas dhe i ka thënë që: “Ka një informatë të keqe me i treguar dhe eja deri në Drenas?”

Menjëherë vëllau ynë ka shkuar deri në Drenas dhe ai shoki i kishte thënë Ganiut që të ketë kujdes se disa automjete me targa nga Shqipëria po shëtisin nëpër Drenicë dhe ka informacione okulare se edhe mund ta ketë jetën në rrezik.

Menjëherë vëllau ynë ka thirrur Policinë e Departamentit të Krimeve te Rënda në Prishtinë dhe me udhëzim të tyre rastin e ka raportuar në stacionin më te afërm Policor në Drenas, dhe besoj që organet kompetente do ta trajtojnë rastin me seriozitet te lartë dhe me ndjeshmëri.

Për këtë rast tani janë të informuara të gjitha organet e relevante të Republikës së Kosovës.

Vlenë të ceket se edhe me datën 13.11.2017 rreth orës 11:35 dy policë hetues të krimeve të renda ne Prishtin kanë poseduar afërsisht informata te ngjajshme dhe kanë hetuar se dikush po ashtu nga Shqipëria janë duke përgatitur një atentat kundër vëllaut tonë Ganiut.

Policia në Drenas e ka pyetur vëllaun tonë se mos rastësisht ka pasur ndonjë kërcënim direkt?

Ganiu iu ka përgjiigjur se nuk ka pasur asnjëherë kërcënime direkte sepse kërcënimet direkte përpos që i ndajmë me policin u kthejm në formën e njejtë duke e mbrojtur gjithëherë vetën me aq fuqi sa kemi.

Vëllai ynë Gani Geci ka dhënë një deklaratë në Stacioni Policor në Drenas dhe nën përcjelljen e Policisë është kthyer në Skënderaj.

Ne shpresojm se Policia e Republikës së Kosovës dhe të gjitha organet tjera relevante do ta trajtojnë me seriozitetin më të madh këtë rast.

P.S.

Le ta dinë te gjithe ata që mundohen të frikësojnë vëllaun tonë dhe neve si familje se ne do ta mbrojmë vetën tonë me të gjitha mjetet që disponojm.

Çdo informat qe kemi do ta ndajm bashkë me Policinë e Kosovës .

Ne kemi ngritur nivelin e Sigurisë për vëllaun tonë dhe familjen tonë

dhe pasojat per shtytësit ,mbështetësit financiar apo politikë te këtyre kriminelve do të jenë të paparashikueshme qoftë me ligjet e Republikës së Kosovës, qoftë edhe me Kanunin për ata që nuk i respektojnë ligjet