Ilir Vrenozi tall hapur Lulzim Bashën: A të dhimbsen zyrat e Ramës?

Korcari më i famshëm në vend, Ilir Vrenozi ka kritikuar ashpër kreun e PD Lulzim Basha pasi mbylli protestën e sotme në kulmin e saj.

“Keto shanse dhe mundesi qe po te jepen ty nuk vijne shume here ne jetë… ti je si ai sulmuesi qe del me portierin vet per vet dhe gjuan jashte !”-shkruan ndër të tjera Vrenozi.

Postimi:

Cfare te te them Lul Basha, populli lumë , por ti vella nuk di te reagosh fort dhe me intuite ! Apo te dhimbsen zyrat e Rames, apo si, sepse njerezit nuk dalin te thithin gazin e Lleshit aty !

Sinqerisht sdi cte them, po po i lodh njerezit me keto eskursione… Keto shanse dhe mundesi qe po te jepen ty nuk vijne shume here ne jetë… ti je si ai sulmuesi qe del me portierin vet per vet dhe gjuan jashte !