I bie numri i ndjekësve në Youtube, nëna rreh me rrip fëmijët

Një grua arrestohet me akuzat për abuzim ndaj shtatë fëmijëve të saj të adoptuar.

Machelle Hackney nga Arizona ishte kreatorja e një kanali youtube me 250 milionë ndjekës.



Ajo detyronte fëmijët e saj të krijonin video gazmore dhe tematike dhe i postonte ato në youtube.

Mbarvajtja e këtij kanali ishte arsyeja se pse ajo keqtrajtonte dhe dhunonte të miturit. Sa herë që ata harronin tekstin që duhet të thonin apo lëvizjet që duhet të bënin ajo kryente këto akte të rënda.

Autoritetet pohojnë se fëmijët nuk ushqeheshin me ditë me rrallë, izoloheshin në dollap dhe dhunoheshin me rrip.

Ajo gjithashtu i hidhte në fytyrë dhe trup spraj me piper dhe në disa raste dhe në organe gjinitale duke i lënduar shumë fëmijët.