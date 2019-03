Horoskopi ditor: 29 mars 2019

Dashi

Kjo ditë do të nxjerrë në pah energjinë tuaj por edhe vendosmërinë. Marsi do të dominojë shenjën tuaj, e cila do të jetë e karakterizuar nga një pasion i madh. Bëni kujdes ndaj shëndetit, pasi mund të ketë probleme.

Demi

Do të jeni të karkikuar me energji. Nëse ka diskutime me të cilat duhet të përballeni, më mirë bëjeni këtë të premte. Megjithatë mundohuni të shmangni konfliktet si dhe mendohuni mirë para se të flisni.

Binjakët

Këshillohet që të shmangni situatat e komplikuara, pasi mund ta pësoni. Kjo pasi akumulimi i problemeve, ju largon nga zgjidhjet e mundshme. Kjo ditë do të jetë e veçantë për dashurinë, megjithëse do të ketë tensione. E shtuna do e përmirësojë situatën.

Gaforrja

Yjet janë mjaft të favorshëm për gjithë ata që janë të dashuruar apo duan të dashurohen. Venusi do të favorizojë sferën sentimentale. Bëni kujdes të mos tregoheni hipokrit në raport me një person që ju ka përzemër. Mendohuni mirë para se të veproni.

Luani

Kjo ditë do ju ofrojë mundësi të shumta, në sajë të favorizimit të yjeve. Mund të përfundoni një projekt ose të merrni një detyrë të cilën e kishit kërkuar prej kohësh. Pengesa juaj e vetme ka të bëjë me një vështirësi ekonomike.

Virgjëresha

Parashikohen debate në çift, për gjithë ata që kanë kaluar një periudhë krize. Tensioni do të jetë i pranishëm, ndërkohë që problemet duhen zgjidhur në një farë mënyre. Kjo gjë ka të bëjë kryesisht me lidhjet që kanë nisur të acarohen qysh në fillim të javës, teksa tashmë duhet gjetur kompromisi.

Peshorja

Ndiheni të sulmuar dhe kjo gjë ju shkakton ankth, nervozizëm dhe shqetësim. Fatmirësisht e shtuna do të vijë duke u përmirësuar. Nëse diçka nuk ka funksionuar, mund të mbështeteni në ditët në vijim. Ndërkohë mbrëmja e së premtes do të jetë më pak negative.

Akrepi

Do të jetë një e premte e mbushur me propozime dhe emocione. Orët në vijim do ju bëjnë të ndiheni më të lodhur. Këshillohet që ti luani më mirë letrat gjatë kësaj dite, sidomos në raportet me të tjerët.

Shigjetari

Ky është momenti ideal për të vepruar, ku duhet të tregoni atë çfarë jeni realisht në gjendje të bëni. Natyrisht kush është i përgatitur, do të marrë suksesin e dëshiruar, ndërsa të tjerët do të zhgënjehen, shkruan noa.al. Fundjava do të jetë më e përmirësuar.

Bricjapi

Parashikohet një ditë mjaft e favorshme, veç duhet të bëni kujdes me shpenzimet. Megjithatë mund të ketë propozime të rëndësishme. Kush e ka shtyrë një projekt, duhet ta realizojë sa më parë atë.

Ujori

Do të jetë një fundjavë mjaft pozitive dhe e mbushur me lëvizje. Do të përjetoni ndjesi mjaft pozitive nën ndikimin e Diellit. Do të jenë orë të rëndësishme për kontaktet me të tjerët. Jeta juaj po ndryshon, dhe disa ekuilibra do të prishen… por për mirë.

Peshqit

Jo gjithmonë diskutimet në çift mund të zgjidhin një situatë të vështirë. Ka momente gjatë së cilave luftoni dhe të tjera ku dorëzoheni. Por kjo është dita ku çdo krizë duhet ta lini pas shpine. Yjet kanë ndikim mjaft të favorshëm për njohjet e reja. Harrojini vuajtjet e kaluara dhe hapeni zemrën.