‘Hijet e zeza’/ Ish-deputeti Shehu: Territori i Xhamisë përdoret për..

Ish deputeti i Pasrtisë Demokratike Tritan Shehu ka reaguar sërish ndaj një problem që tashmë është bërë i zakonshëm në çdo protestë të opozitës. Sipas ish –deputetit Shehu policia e veshur civile ka përdorur territoret e shenjta të xhamisë për të monitoruar protestën e opozitës.

Nëpërmjet një statusi në rrjetin e tij social Facebook, ish deputeti Shehu është shprehur se territoret e xhamisë janë kthyer në ambjente masiv forcash, duke cënuar paprekshmërinë e këtij institucioni të shenjtë.

Shehu I ka quajtur këto veprime të policisë si akte ekstreme në territorin e institucuioneve të shenjta.

Kujtojmë që ish-deputeti Shehu I ka cilësuar këta policë “Hije të Zeza”.

Postimi i Shehut

Territori i Xhamise kthehet sot ne nje ambjent masiv forcash, duke cenuar perseri pa prekshmerine e imparcialitetin e institucioneve te tilla shume te respektuara te kultit.

Te tilla veprime ekstreme ne territorin e ketyre institucioneve edhe moralisht kryhen vetem ne raste ligjerisht te jashtezakoneshme, me autorizime te vecanta, te argumentuara e transparente, qe mos te krijohen keqkuptime dhe jo pak ore para fillimit te nje proteste paqesore te opozites shqiptare.

Pamje te tilla te shemtuara e te perseritura ne forma te ndryshme, jo vetem qe cenojne rolin, etiken etj mbi te cilat funksionojne keto institucione te nderuara, por dhe tregojne pa aftesine e panikun e atyre qe ne menyre aventureske i keqperdorin ato.

Per te gjykuar vete ju me objektivitet, mund te shikoni fotot e meposhteme te realizuara sot reth ores 8,15 ne hyrje te territorit te Xhamise prane Kuvendit. Me tej fotoalbumi u pasurua me te tjera ne “aksion”, pikerisht nga ata qe folen nga rrethimi i Xhamise!