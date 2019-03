Haradinaj i përgjigjet Vuçiçit: Kosova nuk ka tokë për ti dhënë askujt

Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka reaguar për çështjen e korrigjimit të kufijve me Serbinë.

Kreu i qeverisë së Prishtinës ka thënë se nuk ka tokë për të dhënë Kosova duke shtuar se lufta është bërë për kufijtë.

“Ne në Kosovë jemi në të drejtën tonë, por jemi në kohën kur duhet të kujdesemi për tokën tonë, për vendin tonë.

Dihet ndër shekuj se shqiptarët kanë dhënë nga toka që ua ka lënë Zoti.

Kur e them atë që është e shqiptarëve, kurrë nuk harroj të them se kushdo që jeton me ne, komunitetet etnike, janë në shtëpinë e vet dhe ne dimë t’i nderojmë, por nuk ka më kthim prapa dhe nuk ka më vazhdim të praktikave të marret prej shqiptarëve.

Brezi i UÇK-së e ka ndryshuar këtë, rrjedhat e historisë kanë ndryshuar dhe prej shqiptarëve më askush nuk mund të marrë”, ka thënë Haradinaj.