Gjakosën kambistin dhe i morën 60 mijë dollarë, policët vënë përtokë autorin

Policia publikoi fotot e momenteve te arrestimit te njerit prej autoreve te grabitjes se kambistit ne rrugen e Barrikadave ne Tirane mëngjesin e kësaj të premteje.

Pronari i pikes se këmbimit valutor në rrugën e “Barrikadave”, në Tiranë është dhunuar nga dy persona te cilet e qelluan me leve teksa ai po levizte me motor teksa po levizte me nje sasi parash.

Sipas policisë shtetasi A. Shima, rreth 50 vjeç ka qenë duke lëvizur me motorr ndërkohë që është goditur me mjete të forta nga dy persona duke i marrë një sasi lekësh.

Ndërkohë policia ka bërë të mundur arrestimin e një prej autorëve dhe ka shpallur në kërkim tjetrin.

Sipas te dhenave paraprake dyshohet se autoret kane arritur ti marrin kambistit 60 mije dollare.