Gentian Zenelaj flet si rrallëherë për bashkëshorten

Aktori i humorit Gentian Zenelaj i cili aktualisht moderon emisionin investigativ “Stop” është mjaft i rezervuar kur flet për jetën e tij private.

Mirëpo, së fundmi, i ftuar në emisionin “Tring Stars” me gazetaren Katerina Trungu si rrallëherë më parë ka folur për marrëdhënien që ka me partneren e tij, Aida.

Përgjatë emisionit u transmetua një mesazh-surprizë nga bashkëshortja dhe Genti u mallëngjye tej mase.

Mandej ai filloi që të fliste lirshëm për personin që ka në krah prej kohësh:

“Aida është dashuria e jetës sime, nuk do gjej mundësi ta falënderoj për gjithçka që ka bërë në jetën time. Aida ka modifikuar rrënjësisht jetën time. Nëse ka një arsye pse unë jam sot kështu si jam, një nga ata persona është Aida. Ajo mori një djalë shumë çapkën, shumë të shpërndarë, energjik, gati dhe vetëdestruktiv e ndërtoi një kryetar familje, ndërtoi një njeri siç e donte ajo.”

Ndër të tjera Genti pohoi se është për t’u përgëzuar durimi që ajo ka pasur me të, pasi sipas tij aktorët janë natyra tepër të vështira.

“Momenti kur luajmë një rol sidomos po të jetë rol impenjativ, ne përfshihemi kaq shumë sa ajo të flet dhe ti nuk je me të, je me personazhin, jeton me personazhin dhe nuk ka qenë e kollajtë për Aidën. Jemi natyra shumë të kundërta, megjithatë kemi gjetur një gjuhë të përbashkët. Kemi vendosur ta ndërtojmë marrëdhënien tonë mbi dialogun, pra mbi njëfarë demokracie të padiskutuar”, tha aktori i dashur për publikun. /revistawho.