Gazetarja publikon pamjet, si u përgjua me Babalen: Çuna mos…

Gazetarja e njohur, Anila Hoxha e cila realizoi intervistën me Babalen, ka shp[ërndarë një video në rrjetet sociale përkrah të cilës shkruan se gjatë kohës që përpiqej për ta bindur këtë të fundit ajo është përgjuar, duke argumentuar se ishtë shumë e qartë se ata nuk ishin vetëm, pasi dyshonte se njerëz të tjerë po i vëzhgonin.

Hoxha shkruan edhe një pjesë të fjalëve të cilat dëgjohen në videon me të cilën provohet se biseda mes saj dhe Babales është tentuar të përgjohet.

Statusi i plotë:

E kam ditur dhe e kam thene gjithmone qe cunat e vezhgimit, infiltrimit , agjentet civile e ku e di une kane nevoje urgjente per trajnim. Ketu jam une me Babalen duke e bindur per interviste , por qe isha shume e qarte se une dhe ai nuk ishim vetem…

1. Cuna ate canten krahe qafe hiqeni se zbuloheni qe pertej qe jeni police

2. Mjaft duke ngrene fara

3. Mos qendroni grumbull

4. Mos beni sikur po degjoni nje barsalete dhe syte i keni gjetke

Perqafime.