Fotoja duke bërë shoping në Itali, Myslim Murrizi ironizon Bashën: S`ma kanë hequr vizën

Deputeti Mylsim Murrizi i cili ndryshe nga kolegët e PD nuk e dorëzoi mandatin ka reaguar ashpër ndaj një fotojë të publikuar ku ai shfaqet duke bërë shoping në Itali.

Murrizi ironizon kreun e PD Lulzim Basha, teksa thekson se ai del jashtë shtetit sa herë do, pasi asnjë ambasadë nuk ia ka hequr vizën.

Postimi i plotë i Myslim Murrizit

Dje ne Serravale me shokun tim me te mire Arber Murrizin ju thafshin duart fotografes dixhit-hale, qe e ka nxjer arberin me kurriz me bluze te bardhe veshur mua nuk ma paska kapur keq, por e ftoj qe te me shkruaj ne inbox qe ti bej pagesen e fotos.

Ngaqe e kam frike avionin dhe nuk jam nga ata qe bredhin me tutore nga pas si qen lidhur pas zinxhirit, une udhetoj shpesh me makine por jo me audi 003 dhe me mall ngarkuar, por me familjen time e per kokerr te qejfit.

Edhe para vitit 2010 kam udhetuar sepse nuk me ka hequr vizen asnje ambasade. Ftoj çdo fotografe- refugjate dixhit- hale te ma kapi foton tjeter pak me drejte dhe pak me ngadale, qe te me kenaqi edhe mua, jo vetem veten e saj.