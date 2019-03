Ermal Mamaqi kthehet në ‘Portokalli, por ja kush ishte arsyeja e vërtetë

Ermal Mamaqi kthehet sërish atje ku filloi rrugëtimin si pjesë e grupit shumë të pëlqyer “SHBLSH” bashkë me Julian Dedën dhe Gent Zenelajn.

Dhe ashtu siç u njoftua një ditë më parë, ai u shfaf dje në skenën e programit të humorit.

Ermali u shfaq në rolin e Xhimit, me trupin e mbushur me tatuazhe, me veshjen sportive, me vetullat e bashkuara dhe me mustaqe.

Me këtë imazh e kemi parë vite më parë në rolin e “të fortit” në grupin “The SHBLSH”.

Ndërsa Ermali u shpreh se e kishte marrë malli, arsyeja që u rikthye në “Portokalli” duket se ishte filmi i tij.

Si një marketing i fshehur në fund të skeçit, Ermali përmend filmin “2 gisht mjaltë”, ndërsa dikush i kërkon në telefon dy bileta.

Kujtojmë se projekti do të prezantohet në kinema më 28 mars, ndërsa pjesë e tij është dhe këngëtarja shqiptare, Elvana Gjata.