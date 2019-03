Një sasi eksplozivi është gjetur në mes të rrugës në lagjen “10 koriku” në Vlorë.

Lënda plasëse është konstatuar në aksin e Unazës, rruga që dublon Lungomaren dhe dyshohet se munbd të jetë shkëputur gjatë ecjes nga ndonjë automjet.

Tritoli me detonator i lidhur me tel është i mbështjellë me letër natriban dhe pritet ndërhyrje nga forcat xhenio.

Policia ka bllokuar menjëherë rrugën ndërsa ka nisur hetimet për zbardhjen e ngjarjes.