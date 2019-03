Dyshimet e para, dy persona me motor i morën jetën Jurgen Kurtit

Jurgen Kurti një personazh i njohur për drejtësinë shqiptare është vrarë nga dy persona mbrëmjen e djeshme poshtë pallatit ku banonte Dy personat që kanë ekzekutuar Jurgen Kurtin ishin të maskuar.

Ata qëlluan dy herë me pistoletë Kurtin, ndërsa u larguan me shpejtësi me motor. Policia ka sekuestruar kamerat e sigurisë, ndërsa ka marrë në pyetje edhe dëshmitarët që ishin në vendin e ngjarjes.

Në moshën 23-vjeçare, ai kishte një shoqëri të regjistruar në QKR, që mban emrin “Albania Luxury Brands”. Kompania në fjalë merrej me 10 aktivitete të ndryshme biznesi. Por ishte më shumë e fokusuar te marketingu dhe distribuimi i produkteve të ndryshme, kryesisht turistike, organizim eventesh dhe paketash turistike.

Jurgen Kurti madje kishte sjellë në Shqipëri edhe reperin amerikan, Rick Ross. Sipas ekstraktit të QKR, Jurgen Kurti figuron aksioneri më i madh i kësaj shoqërie dhe administrator i saj.