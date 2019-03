Djalin në qeli, thirrja e fortë që e ëma e Dorianit i çoi sonte Ramës

Banorët e “Unazës së Re” kanë dalë sërish këtë mbrëmje në protestë për të kundërshtuar jo vetëm prishjen e banesave të tyre, por edhe lirimin e protestuesve që u arrestuan dje nga Policia menjëherë pas mbylljes së protestës që u zhvillua dje nga opozita përpara parlamentit.

E para që mori fjalën në protestën e sotme ishte e ëma e Dorian Protoduarit, i cili ndodhet në qeli që nga dita e djeshme, i akuzuar për kundërshtim të forcave të Rendit.



Drita Protoduari tha se; ‘Rama nuk ka çfarë ti bëjë drogës së vet, prandaj ju them që mos u trembni nga asnjë. Ne do jemi në ballë të protestave, siç kemi qenë 5 muaj këtu dhe do ti japim përgjigjen e merituar kësaj përgjigje arrogante. Ne nuk na ndalon dot askush.”