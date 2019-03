Del studimi, djemtë dashurohen me vajzat që kanë tipare si nënat e tyre

Sipas një studimi të ri, 64% e meshkujve janë në një marrëdhënie me dikë që ndan tipare të rëndësishme të ngjashme me personalitetin e nënës së tyre.

Hulumtimi vjen nga një test i personalitetit i krijuar nga eharmoni, i cili vlerëson psikologjikisht burrat, partnerët e tyre dhe nënat e tyre.

Hulumtimi krahasoi 18 tipare kyçe të personalitetit në nënat dhe partnerët e djemve të tyre përpara se të mesatarizonte ata për të marrë një vlerësim të përgjithshëm të ngjashmërisë.

Nivelet e tolerancës-duke respektuar dhe vlerësuar opinionet e njerëzve të tjerë pavarësisht dallimeve-dolën në krye si një tipar I përbashkët mes nënave e partnerëve të djemve të tyre.

Kjo u pasua nga rëndësia e vendosur në monogaminë dhe gatishmëria për të pasur ndjeshmëri ndaj të tjerëve.

Rachael Lloyd, eksperti i marrëdhënieve në eharmony thotë: Gjetjet e studimit tonë personal të personalitetit përputhen plotësisht me psikologjinë evolucionare. Është e mirënjohur se ne synojmë të emigrojmë drejt njerëzve që kanë tipare të ngjashme me ne dhe në shkallë të ndryshme, kërkojmë të rikrijojmë aspektet e marrëdhënieve tona origjinale me prindërit tanë.