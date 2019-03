Deklarata e ministrit danez për xhihadistët bën namin: Më mirë të kishin…

Danimarka ka dënuar 13 persona të cilat kanë udhëtuar në Siri për të marrë pjesë në konfliktet e armatosura. Nëntë janë dënuar me dëbim nga vendi, sipas Ministrit të Drejtësisë Søren Pape Poulsen.

Ai e konfirmoi këtë informacion gjatë një dëgjesë në parlament për qytetarët danezë që kanë udhëtuar në Siri për të luftuar në konfliktin 8-vjeçar të vendit.

Edhe ministri i Punëve të Jashtme, Anders Samuelsen ishte prezent në dëgjesë, kërkesë kjo e Social-Demokratëve në opozitë.

Dy ministrave iu kërkua që të sqaronin se si shtetasit danezë që kanë marrë pjesë në konflikte jashtë vendit do të dënoheshin me ligj, dhe nëse Danimarka e ka diskutuar çështjen me partnerë ndërkombëtarë.

Poulsen tha se çështja ishte e ndërlikuar dhe se do të kërkonte disa raunde diskutimi ndërkombëtar midis Danimarkës dhe aleatëve të saj.

Ministri theksoi se Danimarka nuk është në gjendje të mohojë ri-hyrjen në vend për qytetarët e vet, edhe nëse ata kanë marrë pjesë si militantë në konflikte në tokën e huaj.

“Fakti është se nuk mund t’i parandalojmë qytetarët danezë që të vijnë në Danimarkë dhe kjo përfshin luftëtarë të huaj. Kërcënimi nga luftëtarët e huaj që kthehen është serioz – kjo është e qartë,” -tha ai.

“Do të kishte qenë më mirë nëse do të kishin vdekur në betejë, por fatkeqësisht jo të gjithë vdiqën,” -shtoi ministri.