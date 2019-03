Bora Zemani flet për herë të parë për divorcin

Dy vite pas ndarjes nga dj i njohur Vin Veli, moderatorja Bora Zemani e ka konsideruar divorcin një dështim dhe si një periudhë gjatë së cilës ka vuajtur shumë. Ajo shtoi se kishte imagjinuar një familje, si ajo në të cilën ishte rritur por gjërat jo gjithmonë shkojnë sipas planeve.

Pavarsisht se ndihej e zhgënjyer nga kjo eksperiencë, Bora tha beson ende te dashuria si një romantike që është, por vetëm se tani sipas saj kjo dashuri e re duhet të marrë parasysh dhe praninë e Arborit në jetën e saj.

“Sot pas 2 vitesh, mendoj se nuk ka ndarje të thjeshta, aq më tepër kur bëhet fjalë për familje që ka dhe fëmijë në mes. Atë periudhë e kam vuajtur shumë. Mund ta quaj edhe dështim nëse i referohem mënyrës sesi unë u edukova dhe e imagjinoja jetën. U zhgënjeva me veten sepse unë vetë jam rritur me një familje që janë marrë me dashuri e që po me të njëjtën dashuri, më kanë rritur mua dhe vëllain” rrëfeu Bora, e ftuar në programin “E diell”.