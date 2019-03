Berisha nxjerr mesazhet: Bota e narkosit feston për emërimin Rebani Jaupit drejtor policie

Ish-kryeministri Sali Berisha ka publikuar denoncimet e mberritura në adresë të tij për drejtorin e sapoemëruar të Policisë së Tiranës Rebani Jaupaj. Berisha denoncon edhe faktin se personazhe te tjere te policise jane te lidhur me krimin. Mesazhet e publikuara nga Berisha datojnë që nga gushti i 2016 apo denoncime të PD nga 2014.

Qytetarët dixhitalë apo oficerët dixhitalë ndërkohë numërojnë edhe drejtorët e policisë me origjinë nga Tepelena.

STATUSI I BERISHËS

Bota e narkosit feston!

Bajlozi i zi i Kanabizimit te Shqiperise. Rabani Jaupi emerohet narkokomisar i Tiranes!

Lexoni denoncimet e shumta te bera ne vite nga qytetare dixhitale per bajlozin e hashashit. sb

Gusht 19 2016

Ja se si Shqipria perfundoje ne Kanabistan!

TE gjithë drejtuesit çunat e krimit jane nga kryeqyteti europian e Kanabisit Tepelena!

Ketu me poshte keni listen e kanabisteve nga Kryeqyteti i europian i kanabisit Tepelena qe shnderruan Shqiperine me sukses te plote ne Kanabistan!

Haki Çako, Drejtori i Përgjithshëm i Policisë, nga Progonati i Tepelenës, i rritur në Lushnje

Rebani Jaupi, zv.Drejtor i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, nga Tepelena

Skëndër Kalemaj, Drejtor i Hetimit të Krimit në Policinë e Shtetit, nga Tepelena

Gramoz Sako, Komandant i Gardës së Republikës së Shqipërisë, nga Tepelena

Zëvendës Kombandant i Gardës së Republikës së Shqipërisë, nga Tepelena

Ylli Ymeri, Drejtori i Përgjithshëm i Prapavijës, nga Tepelena

Ervin Hodaj, Drejtor i Policisë së Tiranës, nga Tepelena

Ermal Muça, Zëvendësdrejtor i Policisë së Tiranës, nga Tepelena

Dritan Lena, Drejtor i Policisë së Lezhës, nga Tepelena

Alban Çela, Drejtor i Policisë së Shkodrës, nga Tepelena

Perlat Cullhaj, Drejtor i Policisë së Durrësit, nga Tepelena

Edmond Targaj, Drejtor i Policisë së Dibrës, nga Tepelena

Lorenc Shehu, Drejtor i Forcave Speciale të Ndërhyrjes së Shpejtë, nga Tepelena

Bujar Ahmetaj, Shefi i Forcës Operacionale në Policinë e Shtetit, nga Tepelena

Sokol Boçari, Shef i Forcave Speciale, RENEA, nga Tepelena

Ermal Milori, Drejtor i Policisë Kufitare të Rinasit, nga Tepelena

Gëzim Zhupa, Drejtor i Policisë Kufitare të Vlorës, nga Tepelena

Arben Skëndo, Drejtor i Shërbimit të Çështjeve të Brendshme dhe Ankesave, nga Tepelena – ka jetuar në Kuçovë

Qerim Aliaj, Drejtori i Kufirit të Shkodrës, nga Tepelena

Arjan Ferri, Drejtor i Kufirit në Gjirokasër, nga Tepelena

Sokol Çela, Drejtor i Kufirit të Durrësit, nga Tepelena

Ermal Lila, Shefi i Komisariatit të Policisë së Sarandës, nga Tepelena

Zenel Bejko, Shefi i Komisariatit të Ballshit, nga Tepelena

Haki Hasanbega, Shefi i Komisariatit të Tepelenës, nga Tepelena

Babush Hasajan, Shefi i Komisariatit të Urës Vajgurore, nga Tepelena

Po nga Tepelena janë edhe disa drejtues të tjerë në nivele të larta në policinë e Tiranës dhe në rrethe. Më poshtë edhe edhe lista e publikuar nga PD, e cila përmban vetëm postet që drejtohen nga persona nga Tepelena dhe jo emrat e tyre.

LISTA E PD E PUBLIKUAR NË 2014

Në Ministrinë e Brendshme

Ministri i Brendshëm nga Tepelena

Zv.ministri nga Kurveleshi

Sekretari i Përgjithshëm nga Kurveleshi

Drejtori i Kabinetit nga Tepelena

Drejtori i SHKB nga Tepelena

Drejtori i Parkut të Automjeteve nga Tepelena

Zëdhënësi nga Tepelena

Sekretarja nga Tepelena

Truproja nga Tepelena

Komandanti i Gardës nga Tepelena

Zv.komandati i Gardës nga Tepelena

Drejtori i Përgjithshëm i Policisë nga Tepelena

Zv.drejtori nga Kurveleshi

Shefi i sektorit të mbrojtjes së dëshmitarëve nga Tepelena

Shefi i sektorit në Drejtorinë e Policisë Rrugore nga Tepelena

Në drejtorinë e Tiranës

Drejtori i Qarkullimit nga Tepelena

Shefi i Komisariatit të Kavajës nga Tepelena

Në Durrës

Drejtori i Policisë nga Tepelena

Shefi i Komisariatit nga Tepelena

Shefi i Komisariatit të Shijakut nga Tepelena

Shefi i Qarkullimit nga Kurveleshi

Shefi i Krimit Ekonomik nga Kurveleshi

Në Fier

Drejtori i Policisë nga Tepelena

Shefi i Komisariatit nga Kurveleshi

Në Vlorë

Drejtori i Policisë nga Tepelena

Shefi i Komisariatit të Sarandës nga Tepelena

Shefi i Qarkullimit në Vlorë nga Kurveleshi

Në Gjirokastër

Drejtori i Policisë nga Tepelena

Shefi i Qarkullimit nga Tepelena /Lapsi.al

15 Korrik 2017

Te reja skandaloze per ngarkesen prej 30 tonesh droge qe u kap ne Lakatund

Te implikuar klani Xhafa dhe drejtues kryesore qendror dhe lokal te policise

Oficeri dixhital informon:

Hashashi i kapur parmbreme ne Llakatund eshte mbi 30 ton

Ai i perket klanit Xhafa dhe drejtueseve te larte policise, Nallbati, Jaupi dhe Aldos, shef i krimeve te Fierit!

Grupi i tyre po pregatitet per te marre perseri malon pasi te djegin vetem nje sasi te vogel! sb

Lexoni mesazhin e oficert dixhital!

Pershendetje Doktor, une qe po te shkruaj jam nje oficer policie ne drejtorin e vlores. Dua te denoncoj ne lidhje me ngjarjen e ndodhur parmbrem ne vlore ku jan kapur rreth 30 tone hashash nga policia. Kete ngjarje kreret e policies se shtetit po mundohen ta fshehin lidhur me autoret e saj. Hashashi i kapur ne llakatund nuk ju perket Habilajve informacioni i nisur tek ju ka qene per per dizinformim dhe per te fshehur gjurmet sepse hashashi i perket shtetasve Kreshnik (Niku), vellait te tij Ervinit, Gonit vllait te ministrit Xhafa, Renato Saliut nga Fieri, Aldos shefit te krimeve Fier, ish drejtorit te policis se fierit Neritan Nallbati dhe Zevendes drejtorit te pergjithshem Rebani Jaupi.Pjesa me e madhe e hashashit ka qen e mbjell vjet ne zonen e pyllit te hoxhares e darzezes nga Renato, Kreshniku, Ervini dhe Goni, keta kishin mbeshtetjen e drejtorit Neritan Nallbati, Rebani Jaupi dhe Aldos, 30% e mallit te kapur i perket Neritanit, Rebaniut dhe Aldos. Dje pas operacionit Rebaniu nuk ishte entiuzast per resultatin po i pikelluar. Keta po organizohen per ta mare mallin ku do te djegin vetem nje sasi te vogel, kete gje e them pasi e kame degjuar nga njerez te tyre te besuar.

Kreshniku me Gonin kane nje organizat kriminale te sofistikuar ne Vlore dhe ne Fier, ata jane te lidhur ngushte me policin e kufirit vlore, pollicin e rendit vlore dhe fier ku disa emerime te rendesishme ne rang drejtusesh i kane bere vet ata me ndihmen e ministrit xhafa per mbarvajtjene trafikut te tyre te droges ne shqiperi, itali dhe greqi.

Dy skafe jane mbytur ne det me nga dy persona ku ne te dyja rastete ka qen malli i Gonit te xhafes.

Rasti i fundi eshte ai i dates 03.07.2017 ku jane zhdukur dy persona, ndersa rasti tjeter ka ndodhur disa muaj me pare ne fillim te ketij viti ne muajin mars ku u gjete nje skaf me droge ne karaborun i perplasur ndersa dy trupat u gjeten ne kohe te ndryshme te mbytyr ne dete, ne kete raste malli ka qene i Gonit te xhafes dhe vellezerve nga llakatundi Kreshnik dhe Ervin, ky grup dhe ateher si ne rastin e fundit bashke me policin nuk i ka len personat te kthehen mbrapa pasi ata kane thene se ka shum det dhe kishin probleme me skafin, keta ju kane then vazhdoni per ne itali nuk ka kthim mbrapa dhe u mbyt Mania me ndihmesin e tij.

Goni xhafes ka lidhje me klanet me te forta siciliane che kalabrese ne itali pasi Goni ka qen i denuar me 12 vjet burg ne itali per trafik nderkombetar droge.

19/10/2017, 15:27:29:

Zoti Berisha pershendetje te perzemerta per te gjith te mirat qe po ben ne luften kunder krimineleve.Jam nje agjent i forcave operacionale drejtorise se pergjthshme

Doja te denoncoja dhe 1 fakt te ri me urdher nga lart shefi bujar ahmeti tepelens dhe ushtare i rebani jaupit i betuar po na nxjerr privatisht te mbajm ne vezhgim prokuroret dhe deputet e opozites pa asnje procedim penal me shkrim dhe autorizim

Gjithashtu po perdoremi kundra kundershtareve te tyre politik ne shum operacione gjithashtu ai ka grupin e tij me oficer klod cenaj qe han e pine bashk dhe marrin dietat e karburantet kurse ne te tjeret ngrohemi ne diell as leket e dietave nuk na i japin te sakta ju lutem publikoje anonim se na marin jeten keta gjakpirsa

8 Janar 2018

Noriega zevendeson Narkodrejtorin e Sajmir Habilajt, Çako me Narkodrejtorin e Gon Xhafes, Jaupi

Lexoni mesazhet qe qytetaret dixhital kane derguar per famozin Jaupi, trafikant, ryshfetxhi, ushtar i krimit etj etj

Pershendetje Doktor, une qe po te shkruaj jam nje oficer policie ne drejtorin e vlores. Dua te denoncoj ne lidhje me zhdukjen e shtetasit Adriano Jaho dhe ndihmesin e tij Ariseld Maze. Te dy keta persona jan skafista dhe meren me trasport droge (hashash) nga shqiperia ne itali, ku nisen gjithmon nga Vlora nen mbeshtetjen e policise. Adriano Jaho ka hotel Europen ne Vlore, njihet me pseudonimin Toshi. Te dy keta persona Toshi i Europes dhe Ariseld Maze te cilet raportohen te humbur nga dt 3 korrik, ku policia thot qe jan nis nga durresi nuk eshte e vertet. Te dy keta persona pasi kane ngarkuar skafin me 2 ton hashash tek kanali ne orikum me ndihmen e policis kufitare te vlores jan nisur per ta cuar ne itali. Pasi kan ecur per rreth 45 min ata kan pasur probleme me skafin, ju kane kerkuar ndihe miqe e te tyre qe te kthehen por policia nuk i ka len te kthehen pasi ata e kishin ber punen e tyre ku kan mare 30 mij euro dhe po te ktheheshin do ju hapnin probleme pra eshte vet policia qe i ka vrare me doren e vete keta dy trafikant. Droga ne skaf ka qen e Gonit vllait te ish ministrit Xhafaj dhe nje personi tjeter Gjergji. Goni dhe gjergji kane miqt e tyre ne policin kufitare te vlores te cilet sigurojn nisjen e skafeve. Ata jane drejtori i kufirit Luan Hyseni dhe shefi i triportit Adi Ceka. Adi Ceka ka lidhje te shumta me trafikantet ku pa ndihmen e tij nuk leviz dot asgje. Te dy si Adi dhe Luani jane miqe te ngusht te Rebani Jaupit dhe Sokol Bizhges dhe me pelqimin dhe miratimin e Gonit te Xhafes jane aty.

Po keshtu keta dy Adi dhe Luani me dt. 19 maj 2017 kan nisur toshin e europes me nje gomone me 2.2 ton hashash e cila u gjet e braktisur ne brigjet italiane, dhe kjo ngarkes ka qen e Gonit te Xhafes dhe Gjergjit por Rebaniu e fshehe kete!

Te lutem ruaj anonimitetin Doktor se keta nuk tallen te heqin qafe

Prsh doktorr.Zvdrejtori pergjithshem policise shtetit Rebani Jaupi ban show ne Velipoje per dy ndertime kolibe shkarkon gjithe efektivet e policise dhe ne aksin kryesor te veriut ne ane te rruges para mbikalimit ne fushkruje merr 10 mije euro per te vazhduar ndertimin pa leje te nje bisnesi pllakash!fillimisht i dergoi shefin e komisariatit krujes ti bente presion dhe i ben nja 2 letra per ne prokurori dhe me pas i moren 10mije euro te vazhdoje ndertimin megjithse akoma jane letrat ne prokurori.

Ja dhe fotot ku jane vec te lutna anonim se na heqin prej pune kta!Disa her jan ankue tek komisariati digjital banor te zones se bisnezi nuk e ka as ne toke te vet,po aty vazhdohet puna me ritme te shpejta se ka mare ok e drejtusit komisariatit krujes pasi ka dhene eurot

Te reja nga repubilka e Norieges!

Policia e implikuar direkt ne zhdukjen Adriano Jahos dhe Arseld Maze! Ata transportonin drogen e klanit Xhafa.

Lexoni mesazhin e qytetarit dixhital

