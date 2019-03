Fondet e lobimit në SHBA, Lulzim Basha e Arben Ristani thirren në prokurori

Prokuroria e Tiranës ka thirrur per te marre ne pyetje kryetarin e Partisë Demokratike, Lulzim Basha si edhe ish sekretarin e Përgjithshëm të saj, Arben Ristani lidhur me kontratat e lobimit të Partisë Demokratike në SHBA. Burime për ‘BalkanWeb’ thanë se Basha e Ristani do të paraqiten tën enjten në organin e akuzës për t’u njohur me përgjigjen e letërporosisë së SHBA për cështjen në fjalë.

Prokuroria nisi hetimet pas shkrimit në revistën amerikane “Mother Jones” lidhur me fondet që kjo parti ka paguar për aktivitete të lobimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, para zgjedhjeve të qershorit 2017.

Janë katër kontrata të dyshimta me vlerë rreth 600 mijë dollarë, para të cilat vijnë nga kompania “Binita Trade” pronë e dy shtetasve rusë. Paratë janë dërguar në llogaritë e kompanisë së Nikolas Muzin, i cili ka mundësuar takime të kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha me administratën e Presidentit amerikan apo zyrtarë te lartë atje.

Sipas deklarimeve të kompanisë ‘Muzin’ ajo ka marrë tre pagesa, në një shumë prej 675 mijë dollarësh, për punën e saj në favor të Partisë Demokratike në vitin 2017: pagesa e parë mban datën 24 mars 2017 dhe është bërë nga firma ‘Biniatta Trade LP”, me një vlerë prej 150 mijë dollarësh, dy pagesat e tjera janë bërë nga Partia Demokratike, njëra më 27 mars, për 25 mijë dollarë, dhe tjetra më 9 qershor për 500 mijë dollarë. Nga këto deklarime të firmës Muzin, vetëm ajo prej 25 mijë dollarësh, është pranuar nga kryetari i PD-së, Lulzim Basha që është paguar nga PD-ja.

Partia Demokratike nuk ka pranuar asnjë lidhje me firmën ‘Biniatta Trade LP”, e cila rezulton e regjistruar në Edinburg të Skocisë dhe është në pronësi të një zinxhiri kompanish të regjistruara në Belizë – një shtet i Amerikës Qendrore, i njohur si parajsë fiskale.