A do të kandidonte për Bashkinë e Tiranës? Ja si përgjigjet Elvis Naçi

“E kam mohuar dhe e mohoj edhe sot”, kështu ka deklaruar imami i njohur, Elvis Naçi mbrëmjen e sotme për lajmet që kanë qarkulluar së fundmi lidhur me temën se ai mund të ishte një kandidat i mundshëm për të drejtuar Bashkinë më të madhe në vend, atë të kryeqytetit.

“Një gjë të tillë ka kohë që e kam thënë”, deklaroi ai në emisioni “Shqiptarët për Shqiptarët”, duke argumentuar se e ka deklaruar edhe më herët se nuk do të merrej me politikë.

“Unë kam shumë respekt për të gjithë, por nuk e kanë informacionin e duhur se kam kohë që e kam deklaruar se nuk do të merrem me politikë. Sa Zoti të më ketë dhënë jetë unë do të merrem me bamirësi. Kam korsi të tjera për të vazhduar në këtë jetë. E kam mohuar dhe e mohoj edhe sot në studio”, deklaroi Naçi duke treguar gjithashtu se misioni i tij është që tij do të mbetet bamirësia.

Kujtojmë se gjatë ditëve të fundit, zërat për një kandidim të mundshëm të tij kishin ardhur duke u shtuar. Madje nëpër rrjetet sociale janë realizuar edhe sondazhe ku emri i tij vendosej përballë kandidatit të konfirmuar tashmë nga socialistët, Erion Veliajt, dhe ka rezultuar se ishte një kandidaturë mjaft e pëlqyer.