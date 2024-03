Njëri anëtar i PD tjetri pronar ferme, kamerat filmuan atentatin ndaj dy vëllezërve në Shkodër

Dy vëllezërit Astrit dhe Brahimi Bilali u ekzekutuan diten e sotme ne Shkoder prane banesave te tyre ne nje ngjarje e cila besohet se eshte e gjitha e filmuar.

Dy vëllezërit u ekzekutuan mëngjesin e sotëm, në oborrin e shtëpisë së tyre dhe dyshohet se autorët kanë qenë të maskuar dhe lëviznin me një automjet tip Benz që u gjet i djegur disa metra larg vendit të ngjarjes, ne zonën e Livadheve.

Në shtëpinë prane se ciles ka ndodhur krimi ka patur kamera të instaluara që mendohet se kanë filmuar ngjarjen. Pritet që policia ti sekuestrojë dhe pamjet të mund të ndihmojnë në identifikimin e autorëve.

Të dy viktimat ishin emra të njohur në qytet. Brahim Bilali drejtonte shoqatën “2 Prilli” në Shkoder dhe ishte anëtar i deges së Partisë Demokratike. I vëllai, Astriti merrej me hipizëm dhe zotëronte një fermë.

59 vjeçari Astrit Bilali është babai i ish boksierit të Vllaznisë, Asmer Bilali i arrestuar në shtatorin e vitit të kaluar në kuadër të operacionit “Forca ligjit”. Emri i tij u bë i njohur për shkak se u përfol asokohe se ai ndodhej duke kalëruar me viktimën Arjan Ferracaku dhe shenjestra u ngatërrua për shkak të ngjashmërive fizike që kishin mes tyre. Por Bilali nga policia rezulton i skeduar edhe për ngjarje të tjera në qytetin verior.

Kerkohet ndihma- Policia e Shkodrës kërkon bashkëpunimin e qytetarëve që çdo informacion sado të vlefshëm që mund të kenë të njoftojnë në numrin 112 ose në numrin 0 69 410 2147 duke ju garantuar ruajtjen e plotë të anonimatit.

Motivet? Nuk dihet nëse kjo vrasje e dyfishte ka lidhje pikërisht me të shkuarën e djalit të një prej viktimave, apo për ndonjë konflikt të ri që ato mund të kenë pasur. Mësohet se dy vellezërit lëviznin lirisht në qytet dhe nuk ruheshin, ç’ka përjashton mundësine që ata personalisht të kenë patur ndonjë problematikë. Policisë së Shkodres në ndihmë do t’i vihet edhe një grup i posaçëm me ekspertë nga policia kriminale, që do të hetojnë zbardhjen e ngjarjes.

Saga e vrasjeve në Shkoder pa autor për fat të keq ka shkuar në 11 viktima dhe ende policia dosjet i ka të hapura për vrasjet që në më pak se 2 vite goditën kryeqendrën e veriut.