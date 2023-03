Ish-deputetja e PD-së del kundër opozitës për Rudina Hajdarin

Ish-deputetja e Partisë Demokratike, Arbjola Halimi, ka apeluar ndaj liderëve opozitarë, të mos luftojnë kundër Rudinës, pasi lufta kundër saj është kundër demokracisë.

Me anë një shkrimi të ndjerë, ajo e nis me një kërkesë bazike, që të mos e ‘vrasin’ më Rudinën. Mes rreshtave, ish-deputetja thotë se Rudina Hajdari e ka paguar me jetën e saj, teksa humbi babanë.

“Vendimi i saj personal as e humb e as e zbeh sakrificën që Rudina me jetën e saj pa baba dhe babai i Rudinës, heroi ynë, Azem Hajdari ka bërë për vendin”, shkruan ajo ndër të tjera.

Po kështu, Arbjola Halimi i jep goditjen përfundimtare atyre që e kanë kundërshtuar, dhe e kanë kritikuar, brenda radhëve të PD-së.

Postimi:

Mos e vrisni me Rudinen.



Rudina eshte vajza e Azem Hajdarit. Heroit tone te Demokracise. Ajo e ka paguar me jeten e saj, familjes se saj, teksa humbi babane, Demokracine ne kete vend. Cdo akt kunder Rudines nuk vret ate por Demokracine.



Vendimi i saj personal as e humb e as e zbeh sakrificen qe Rudina me jeten e saj pa baba dhe babai i Rudines, heroi yne, Azem Hajdari ka bere per vendin.



Kush lufton Rudinen, lufton vetveten. Aq sa i ka dhene Rudina vendit, jeten e babait te saj e te atyre qe mbeten jetime, ju nuk jeni ne gjendje te kompesoni as me gjithe sakrificat te mbledhura bashke. Sulmi ndaj Rudines eshte sulm i hapur i Demokracise.