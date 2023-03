Ja disa mënyra për të ndezur pasionin!

Ndodh që me kalimin e kohës pasioni në çift të zbehet, për të mos thënë që shuhet. Ndaj për të ruajtur një jetë aktive seksuale dhe plot pasion, duhen zbatuar disa taktika dhe mënyra që japin efekt.

Marrëdhënie me kronometër

Dikur thuhej shkurt dhe me intensitet. Braktisni fazën paraprake, dhe do të shikoni se si intensiteti do të rrisë pasionin.

Raporti romantik

Darkë nën dritën e qirinjve, fustan elegant transparent, trëndafila në tavolinë. Të ndezësh pasionin do të thotë të nxjerrësh në pah romanticitetin dhe të tundosh partnerin, duke krijuar atmosferën e duhur.

Raporti seksual për tu pajtuar

Seksi për tu pajtuar është cilësuar si një nga më të zjarrtët, pasi përfshihen pasioni, inati dhe dashuria bashkë. Të pajtohesh në këtë mënyrë…mund të zgjojë dëshirën për tu zënë më shpesh.

Raporti seksual për pushim të shëndetshëm

Kjo ndodh zakonisht në fundjavë, kur angazhimet janë më të pakta. Asnjë presion, asnjë nxitim, madje dhe as ushqim, bëjnë që raporti seksual të jetë më i gjatë dhe më i kënaqshëm.

Fantazitë në raport

Infermiere dhe pacientë, studente dhe mësues, striptiste dhe klient, padrone dhe skllav. Zgjidhni mënyrën tuaj dhe do të arrini të garantoni një joshje dhe pasion të padështueshëm.

Kosovarja-KS