Zyrtare/ Ja si do të rreshtohet Shqipëria e Bulkut ndaj Andorrës

Në orën 20:45 kombëtarja shqiptare do të përballet me Andorrën në ndeshjen e dytë të eliminatoreve të Euro 2020. Kuqezinjtë vijnë pas një humbje përballë Turqisë, që si pasojë solli edhe shkarkimin e Panuccit.

Drejtimin e kombëtares e ka marrë tashmë përkohësisht Ervin Bulku dhe Sulejman Mema, të cilët tashmë kanë publikuar edhe formacionin zyrtarë për sfidën ndaj Andorrës. Do të ketë disa ndryshime në krahasim me zgjedhjet e bëra nga Panucci, kryesisht në mesfushë.

Në krah të Taulant Xhakës nuk do të jetë Memushaj dhe Abrashi, por Kaçe dhe Basha, duke iu rikthyer disi epokës së De Biasit. Ndërsa në sulm do të startojë Sadiku, i cili do të mbështetet nga Uzuni dhe Grezda.

Ndërsa mbrojtja ka pësuar vetëm një ndryshim. Hysaj do të jetë në të djathtë, në qendër Ismajli dhe Gjimshiti, ndërsa në krahun e majtë nuk do të jetë Veseli, por Aliji. Porta do të mbrohet nga Etrit Berisha.

ANDORRË-SHQIPËRI ORA 20:45

FORMACIONET ZYRTARE:

Shqipëria: Berisha, Hysaj, Ismajli, Gjimshiti, Aliji, Xhaka, Kaçe, Basha, Uzuni, Grezda, Sadiku. Trajner: Ervin Bulku

Andorra: Gomes, Rubio, Lovera, Lima, San Nikolas, Rodrigez, Rebes, Vales, Klemente, Martinez, Vieira. Trajner: Koldo Alvarez.