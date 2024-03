Nuk e lanë të takonte vizitorin, i dënuari shqiptar përleshet me gardianët

Dy gardiane grekë kanë pësuar lendime dhe fraktura pasi u dhunuan nga një i burgosur shqiptar. Ngjarja ka ndodhur ditën e djeshme në burgun e Larisës në Greqi.

Sipas shtypit grek i burgosuri shqiptar, identiteti i të cilit nuk është bërë i ditur sulmoi dy gardianët duke i goditur me shkelma dhe grushte.



Nga dhuna e ushtruar, këta të fundit pësuan lendime në fytyrë, njerit prej të cilëve iu thye hunda. Ata u dërguan ne spital për trajtim mjekësor. Bëhet me dije se shqiptari u revoltua me rojet per shkak se nuk e kishin lejuar te takonte nje vizitor.