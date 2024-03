Eleminini i avokatit të Shullazit, flasin dëshmitarët

Një atentat mafioz është kryer mbrëmjen e kësaj të premte në qendër të qytetit të Elbasanit, ku i vrarë ka mbetur avokati Ravik Gurra, 50 vjeç, i njohur si mik i fisit Çapja dhe avokat i Emiliano Shullazit.

Dëshmitarët nga vendi i ngjarjes kanë thënë se çdo gjë ka ndodhur shumë shpejt dhe se nuk kanë kuptuar asgjë, por janë vënë në panik vetëm kur e kanë parë trupin e shtrirë.

Mësohet se viktima ka qenë duke pirë kafe në lokal, me një zyrtar të Avokatit të Popullit, ndërsa autori i maskuar e ka përndjekur dhe në momentin që i është afruar e ka qëlluar tre herë me pistoletë me silenciator.

Më pas, autori është larguar me një automjet nga vendi i ngjarjes, të cilit raportohet se i është vënë flaka në dalje të Elbasanit, pranë ish-metalurgjikut, shkruan Panorama.

Gjithashtu, policia bën me dije se një grup ekspertësh nga Departamenti i Policisë Kriminale në Policisë e Shtetit është nisur menjëherë në ndihmë të grupit hetimor për të bërë të mundur zbardhjen e shpejtë të ngjarjes. /Lajmifundit.al