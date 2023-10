Pas largimit, Kejvina thumbon velinën e re të 'Xing me Ermalin'

Kejvina Kthellën përfundimisht nuk do ta shohim më në emisionin “Xing me Ermalin” dhe pyetja që kemi të gjithë është: Kush do ta zëvendësojë?

Pak kohë më parë vetë moderatori Ermal Mamaqi hapi audicionet për të gjitha ato që do të duan të bëhen pjesë e këtij emisioni.

“Dua të ndjek ëndrrat e mia. Diçka e bukur më pret në Milano. Do të më shikoni shumë shpejt në një kanal të fuqishëm italian”, tha Kejvina, ndërsa u përlot ndërsa foli për arsyen e largimit të saj.

Por tashmë Kejvina ka dhe një reagim për atë që dëshiron t’i zërë vendin. Ish-velina postoi një foto në Insta Story me një spec djegës në gojë, ku shkroi:

“Vetëm ky speci i kuq më zëvendëson mua tek ‘Xingu’”.