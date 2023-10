Ish-deputeti zbulon “hakmarrjen” e Ramës ndaj fierakëve: Ja çfarë po ndodh!

Sipas ish-deputetit Luan Baci Rama ka një mëri apo hakmarrje ndaj fierakëve duke iu referuar atë që po ndodh me protestuesit në qytetin e Fierit.

Kjo akuzë vjen teksa policia ka shoqëruar një pjesë të protestuesve, ndërsa Baçi nxjerr listën e tyre, teksa shprehet se ajo vijon edhe me 100 të tjerë.

Postimi i plotë:

Vazhdon fushata, e arrestimeve dhe shoqerimeve ne ,polici, per Fieraket.

Arsyeja pse protestuan, kunder Krye M.

Nuk kane shkelur asnje ligj, nuk kane kryer asnje krim, por Krye M, ka kerkuar hakmarrje.

Vazhdon lista dhe me 100 te tjere.

Kane arrestuar dhe Enkelejd Kafaranin, Vladimir Zykajn. Qe nuk jane ne kete liste, jane shume te tjere, qe po pendiqen.

Edhe njehere i bej thirrje Drejteorit te Pergjithshem te Policise, mos i terrorizoni qytetaret Fierak ata nuk kane bere asgje, ata thjeshte protestuan, per me shume pune per shume siguri, per varferin e tyre dhe arsyeja e vetme eshte ky Krye Minister ilegjitim.