Dhuna ndaj mjekut, ish-deputetja: Mos guxoni t’i prekni!

Ish-deputetja e PD, Orjola Pampuri ka reaguar ndaj rastit të mjekut dermatolog, Zef Doda të dhunuar në Lezhë.

Në një status në rrjetet sociale, ajo tregon kushtet e vështira në të cilat punojnë si shkak i sistemit aktual shëndetësor.

Reagimi:

Mjeket vijojne te jene si objekt katarsisi per qytetaret.

Mjeket te cilet punojne ne kushte skandaloze, me nje fluks te paperballueshem, me mungese medikamentesh, aparaturat nuk perballojne fluksin e pacienteve, e nga ana tjeter Edi Rama, ne delir, perserit qe per cdo problematike qytetaret te denoncojne.

Po ke te denoncojne?

Ramen, qe ne vend qe te mendonte per plotesimin e nevojave te pacinteve me medikamente, per shtimin e hapesirave te urgjencave ne QSUT, per shtimin e paisjeve egzaminuese, per permiresimin e kushteve ne pavione, e per motivimin e mjekeve, i dergoi miliona euro per t’i kthyer qoken, klientes se check-up- it. E paturpesisht i nxit qytetaret te denoncojne e dhunojne mjeket.

Sot mjeket jane shnderruar ne gladiatore, para se te nisen per ne pavion, duhet te pajisen me heshta e mburoja, qe te mund te mbijetojne ne nje sistem anarshist te kryesuar nga diletante te uritur per para e pushtet. Mjeket mos guxoni ti prekni e cenoni. Ata jane heronj, qe sherbejne ne kete sistem te kalbur shendetesor.