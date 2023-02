Mbushet me kamera vendi para Parlamentit: Kujdes, policia ju vëzhgon!

Parlamenti i Shqipërisë ditën e sotme është nën masa të rrepta sigurie për shkak të protestës së opozitës së bashkuar.

Por ajo që vihet re se i gjithë vendi është mb ushuar me kamera me rezolucion të lartë, kështu që të gjithë protestuesit do të monitorohen.

Deputetët e maxhorancës, por edhe katër deputetët e rinj të LSI-së që do të marrin sot mandatin, janë njoftuar për një hyrje të veçantë që është përcaktuar pranë Parlamentit.

Policia e Shtetit ka montuar shkallë lëvizëse që do të mundësojnë hyrjen e deputetëve nga Kalaja e Tiranës.

Gjithashtu, godina e Parlamentit do të jetë e rrethuar me tela me gjemba.