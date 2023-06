Njihuni me pijen që eliminon dhjamin te beli për 4 ditë

Një super recetë për të humbur dhjamin e tepërt në zonën e barkut, është pija sekrete! Kjo pije do stimulojë trupin, duke konsumuar dhjamin dhe duke stimuluar metabolizmin pa asnjë efekt negativ.

Fillimisht duhet të evitoni ëmbëlsirat, patatinat dhe ushqimet e shpejta gjatë këtyre 4 ditëve dhe të konsumoni fruta dhe perime që përmbajnë sasi të mëdha uji.

Kjo do ndihmojë të luftoni dehidratimin dhe lodhjen.

Kjo pije është ideale për këdo që është i gatshëm të ndryshojë stilin e jetës.

Do ndihmojë në djegien e kileve të tepërta. Ndërkohë, do përmirësojë metabolizmin, kontrollon dëshirat dhe do heqë toksinat dhe mbetjet e padëshiruara nga trupi juaj.

Ja si ta përgatisni këtë pije 'magjike':

1 lugë çaji rrënjë xhinxheri

8 gota uji

1 kastravec i freskët, me përmasa mesatare, të cilin e bëni feta-feta

1 limon mesatar, gjithashtu i prerë me feta;

12 gjethe menteje

Përziejini të gjithë përbërësit dhe vërini në një shishe një natë para se t'i konsumoni. Pijeni përzierjen ditën e nesërme. Thuajse të gjithë përbërësit kanë efekt diuretik natyralë dhe në këtë mënyrë, likuidet e tepërta të trupit tënd do dalin përmes urinës.