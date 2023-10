Lajmi i mirë për pensionet me Greqinë, Italinë dhe SHBA-të

Gjatë viteve të fundit, Shqipëria ka firmosur një numër marrëveshjesh mbi njohjen e pensioneve me disa vende kyç të Bashkimit Europian. Megjithatë, marrëveshjet me vendet ku jetojnë më shumë shqiptarë, si: Italia, Greqia, SHBA, Kanadaja apo Anglia kanë ngecur. Në rastin e Italisë, ekziston një dakordësi në parim, për të bërë të mundur njohjen e pensioneve për rreth 240 mijë shqiptarë, që kanë derdhur kontribute të rregullta në këtë vend.

Mbi bazën e ligjit Italian, të gjithë ata që kanë derdhur kontribute për mbi 10 vjet përfitojnë të paktën një pension minimal prej 460 eurosh, i cili pas marrëveshjes mund të tërhiqet edhe në Shqipëri. Sa i përket Greqisë, negociatat gjatë viteve të fundit kanë qenë më të vështira, për vetë situatën e ndërlikuar financiare që po kalon vendi fqinj.

Për të zgjidhur këtë situatë, Shqipëria për herë të parë ka emëruar një Koordinator Kombëtar për Çështjen e Pensioneve, që është njëkohësisht edhe një prej zëvendësministrave të Punëve të Jashtme. Kjo risi u bë e ditur gjatë punimeve të Samitit të Dytë të Diasporës, të mbajtur në Tiranë midis dative 28 shkurt-3 mars.

Detyra e posaçme e koordinatorit do të jetë që të shtyjë përpara negociatat, për të bërë të mundur arritjen sa më të shpejtë të kësaj marrëveshje me vendet përkatëse. Në fokusin e koordinatorit, do të jetë në radhë të parë Italia dhe Greqia, dy vendet me më shumë popullsi shqiptare por edhe vende të tjera kyçe si: SHBA-të, Kanadaja apo Anglia. Njohja e pensioneve, do të sillte përfitime të mëdha për të gjithë emigrantët tanë që arrijnë moshën e pensionit, duke shërbyer edhe si një incentivë e rëndësishme për rikthimin e tyre në atdhe në të ardhmen.