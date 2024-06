Erik Fullani një OTR? Me makinë luksoze në klipin e Noizyt

Reperi Rigels Rajku, i njohur edhe si “Noizy” ka publikuar sot në kanalin e tij zyrtar në You Tube klipin e ri të këngës “Grande”.

Ajo që vihet re në këtë klip është prezenca e Erik Fullanit, djalit të ish guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, Ardian Fullani.

Eriku shfaqet me “Benz”-in e tij luksoz, së bashku me djemtë e grupit OTR teksa levizin neper Tirane me nje armate te vertete makinash luksoze te viteve te fundit.

Në klipin e xhiruar mbrëmjen e disa ditëve më parë në sheshin “Nënë Tereza” në kryeqytet, vihet re edhe prezenca e VIP-ave të tjerë si Çiljeta dhe Enca, por edhe makinat luksoze.