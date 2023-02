Rama: Armiku më i madh i shqiptarëve janë...

Kryeminstri, Edi Rama ka mabjtur një fjalim në Samitin e Dytë te Diasporës ku ndër të tjera ka thënë se "armiku i shqiptarëve është vetë shqiptari".

“Kudo që shqiptarët bashkohen, ata janë më të mirë dhe fitojnë. Historia e ka treguar, nuk dua të sjell këtu as Gjergj Fishtën, as Faik Konicën, as Fan Nolin por edhe e sotmja na tregon se armiku më i madh i shqiptarëve janë shqiptarët." ka deklaruar Rama.

Rama tha se shqiptarët bëjnë ‘luftë’ me njëri-tjetrin për hesape të vogla.

