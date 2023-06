Zyra e BE në Tiranë: Akte dhune e vandalizmi në protestën e opozitës

Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri ka ndjekur nga afër tubimin e organizuar nga partitë opozitare sot në Tiranë.

Ne oret e mbremjes me ane te nje deklarate, delegacioni i BE tha se e drejta e qytetarëve për të shprehur shqetësimet dhe pakënaqësinë përmes protestës paqësore është një tipar thelbësor i demokracisë moderne evropiane dhe si e tillë duhet ruajtur.

"U raportua një numër aktesh dhune dhe vandalizmi. Kthimi te dhuna është i papranueshëm.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Shqipëria përballet me një agjendë të vështirë reformash në lidhje me procesin e integrimit të saj evropian", thuhej ne reagimin e zyres se BE.

"Ne u bëjmë thirrje gjithë partive dhe nëpunësve publikë, përfshirë veçanërisht opozitën, që ta dënojnë dhunën dhe të angazhohen në një dialog politik konstruktiv.”, thuhej me tej ne deklarate.

Deklarata e zyres se Be ne Tirane:

Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri ndoqi nga afër tubimin e organizuar nga partitë opozitare sot në Tiranë.

E drejta e qytetarëve për të shprehur shqetësimet dhe pakënaqësinë përmes protestës paqësore është një tipar thelbësor i demokracisë moderne evropiane dhe si e tillë duhet ruajtur.

U raportua një numër aktesh dhune dhe vandalizmi. Kthimi te dhuna është i papranueshëm.

Shqipëria përballet me një agjendë të vështirë reformash në lidhje me procesin e integrimit të saj evropian. Ne u bëjmë thirrje gjithë partive dhe nëpunësve publikë, përfshirë veçanërisht opozitën, që ta dënojnë dhunën dhe të angazhohen në një dialog politik konstruktiv."