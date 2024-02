Gati për protestën e madhe! Mijëra njerëz nisen nga rrethet drejt Tiranës

Mijëra protestues nga të gjitha rrethet e vendit janë organizuar që në orët e para të mëngjesit për të ardhur drejt Tiranës.

Ashtu si në protestën e 16 shkurtit , raportohet se Policia e Shtetit ka marrë masa të ashpra duke ngritur postoplloqe të shumta në çdo hyrje të Kryeqytetit.

Kujtojmë se ditën e sotme protësta e opozitës do të mbahet përballë Kuvendit ku si masë parandaluese të dhunës sipërfaqja e këtij institucioni është rrethuar me tela me gjemba si dhe ëhstë anuluar seanca e ditës së sotme.