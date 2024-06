Këto ushqime përmirësojnë shikimin tuaj

Ushqimi luan një rol të rëndësishëm në shëndetin e syve. Vitamina C, E, A dhe zinku ndihmojnë në uljen e problemeve të syrit me 35%.

Këto janë ushqimet që ndihmojnë shëndetin e syve:



Speci i kuq

Specat e kuq kanë shumë vitaminë C. Kjo është e mirë për enët e gjakut në sytë tuaj dhe shkenca sugjeron se mund të ulë rrezikun e marrjes së katarakteve. 2. Farat e lulediellit dhe arra- Një kuti me këto fara ose bajame ka gjysmën e sasisë së vitaminës E që USDA rekomandon për të rriturit çdo ditë. Një studim i madh zbuloi se vitamina E, së bashku me ushqyese të tjerë, mund të ndihmojnë për të përkeqësuar degjenerimin e ngadalshëm makular (AMD) lidhur me moshën.

Bimët jeshile

Lakra jeshile, spinaqi dhe zarzavatet janë të pasura me të dyja vitaminat C dhe E. Ata gjithashtu kanë karotenoidet lutein dhe zeaksantin. Këto forma me bazë bimore të vitaminës A ulin rrezikun e sëmundjeve të syrit.

Patatet e ëmbla

Frutat dhe perimet me ngjyrë portokalli si patatja e ëmbël, karrotat, mango dhe kajsi janë të larta në beta-karotene, një formë e vitaminës A që ndihmon shikimin.

Mishi shpendëve

Zinku sjell vitaminën A nga mëlçia në retinën tuaj, ku përdoret si pigment mbrojtës i melaninës.

Vezët

Zinku në një vezë do të ndihmojë trupin tuaj të përdorë lutein dhe zeaxanthin.Ngjyra e verdhë – portokalli i këtyre përbërjeve bllokon dritën e dëmshme blu për të dëmtuar retinën tuaj. Ato ndihmojnë në rritjen e sasisë së pigmentit mbrojtës në makulën, pjesën e syrit që kontrollon pamjen qendrore.