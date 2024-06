Gardisti që i mori jetën gruas për xhelozi del në gjykatë, lihet në qeli pa afat

Gardisti Alket Arapaj, 44 vjeç ka dale para gjykates se krimeve te renda ne Tirane me akuzen per ekzekutimin e gruas se tij. Ndaj te akuzuarit gjykata vendosi masen e arrestit me burg pa afat.

Oficeri qelloi te shoqen Ervilma Seferaj, 36 vjeçe, me të cilën kishte dhe një vajzë me armën e shërbimit. Gardisti ka thene se e ka qelluar gruan per xhelozi pasi dyshonte se ajo takohej me persona te tjere.

Arapaj, ka dalë sot para Gjykatës së Krimeve te Rënda por mediat janë lejuar vetëm në nisje të seancës.

Prokurori Besnik Muçi që ka kërkuar që seanca gjyqësore të zhvillohet me dyer të mbyllura. Pasi ka dëgjuar palët, gjykatësi ka vendosur të lërë në burg 44-vjeçarin.

Shkak për vrasjen dyshohet xhelozia, pasi Arapaj ka deklaruar se kishte dyshime se e shoqja takohej me persona të tjerë kur ai ishte në punë.

Edhe gjatë marrjes në pyetje Arapaj është shfaqur i paqëndrueshëm psikologjikisht.