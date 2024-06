Garda nis hetimet ndaj Edi Palokës: Ndjekje penale për bojën ndaj Ramës

Garda e Republikes me ane te nje deklarate ka reaguar ne lidhje me incidentin e ndodhur sot ne Kuvend ku deputeti Edi Paloka hodhi boje me shiringe ndaj Edi Rames.

Garda deklaron se ka nisur hetmet per kete rast nderkohe qe do te kerkohet edhe ndjekje penale.

Deklaratë e Gardës së Republikës dhe Policisë së Shtetit

Sot, në sallën e seancave të Kuvendit të Shqipërisë, deputeti Edi Paloka ka sulmuar me një solucion kimik të parapërgatitur Kryeministrin e Shqipërisë, z. Edi Rama.

Garda e Republikës me mbështetjen e strukturave të specializuara të Policisë së Shtetit ka nisur hetimet e menjëhershme për agresionin e kryer në sytë e të gjithëve dhe gjithashtu procedimin penal kundër shtetasit Edi Paloka.