Ministrat e Mbrojtjes së NATO-s mblidhen me ngut, kohë kritike për sigurinë

Selia Qendrore e NATO-s është gati për Ministerialin e parë të Mbrojtjes për 2019. Ministrat e Mbrojtjes së NATO-s do të takohen këtë javë në Bruksel në një kohë kritike për sigurinë transatlantike. Në një konferencë shtypi të martën më 12 shkurt, përpara takimit dyditor, Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg njoftoi se do të bëheshin diskutime të rëndësishme mbi Traktatin e Forcave Bërthamore me Rreze të Shkurtër dhe të Mesme Veprimi (INF) , mbrojtjen dhe parandalimin nga NATO, misionet dhe operacionet dhe bashkëpunimin europian në mbrojtje.

Takimi do të fillojë të mërkurën më 13 shkurt 2019 me diskutimin e së të ardhmes së Traktatit dhe shkeljen e vazhdueshme të dispozitave të tij nga Rusia.



Sekretari i Përgjithshëm i bëri thirrje Rusisë të kapë mundësinë e fundit për “t’u kthyer në pajtueshmëri dhe shpëtuar Traktatin.