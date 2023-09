Rilidhën energjinë, gjykata e Krujës dënon kolektivisht 11 banorët e pallatit

Gjykata e Krujës ka vendosur dënimin e 11 shtetasve, banorë të një pallati në Krujë, të gjithë të akuzuar për “vjedhje të energjisë elektrike”.Ata u arrestuan rreth nje muaj me pare gjate nje aksioni te policise dhe OSHEE, pasi rezultoi se kishin rilidhur energjine edhe pasi linjat u ishin nderprere.

Në përfundim të procesit gjyqësor, i cili u zhvillua me procedurë të përshpejtuar, gjykata dënoi me nga 24 ditë burg 6 të pandehur që ishin nën masën e sigurisë “arrest në burg” dhe me nga 30 ditë burg 5 të pandehurit e tjerë që ishin nën masën e sigurisë “arrest në shtëpi”. Për një të pandehur tjetër, gjykimi po zhvillohet me procedurë të zakonshme.

Ne Prokurorine prane Gjykates se Shkalles se Pare Kruje ne date 27.12.2014 jane referuar nga sherbimet e policise gjyqesore te Kom.Pol.Kruje dymbedhjete materiale proceduriale, perkatesisht me dymbedhjete te arrestuar per vepren penale te parashikuar nga neni 137/1 i Kodit Penal.

Ne date 28.12.2014 eshte vendosur dergimi per gjykim per dymbedhjete procedime penale, perkatesisht ne ngarkim te dymbedhjete te pandehurve, akuzuar per vepren penale te “Vjedhjes se energjise elektrike” nepermjet nderhyrjes se paautorizuar ne rrjetin e energjise elektrike me qellim perfitimin e saj, parashikuar nga neni 137/1 i Kodit Penal.

Krahas kerkesave per vleftesim te arrestit dhe caktim te mases se sigurimit eshte kerkuar gjykimi i drejtperdrejte i ketyre procedimeve penale, kerkese kjo e pranuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqesor Kruje.

Njembedhjete te pandehur kane kerkuar gjykim te shkurtuar, nderkohe qe per te pandehurin Hysni Bega procedohet me gjykimin e zakonshem.

Per njembedhjete te pandehurit Gjykata e Rrethit Gjyqesor Kruje ka vendosur deklarimin fajtor dhe denimin e tyre perkatesisht si me poshte:

1. Perlat Merlika, hetuar me mase sigurimi “Arrest me burg”, deklaruar fajtor per vepren penale te parashikuar nga neni 137/1 i Kodit Penal, denimin e tij me 36 dite burgim. Pas aplikimit te gjykimit te shkurtuar denimin e tij me 24 dite burgim.

2. Petrit Shullazi, hetuar me mase sigurimi “Arrest me burg”, deklaruar fajtor per vepren penale te parashikuar nga neni 137/1 i Kodit Penal, denimin e tij me 36 dite burgim. Pas aplikimit te gjykimit te shkurtuar denimin e tij me 24 dite burgim.

3. Halim Cara, hetuar me mase sigurimi “Arrest me burg”, deklaruar fajtor per vepren penale te parashikuar nga neni 137/1 i Kodit Penal, denimin e tij me 36 dite burgim. Pas aplikimit te gjykimit te shkurtuar denimin e tij me 24 dite burgim.

4. Mehdi Dallaku, hetuar me mase sigurimi “Arrest me burg”, deklaruar fajtor per vepren penale te parashikuar nga neni 137/1 i Kodit Penal, denimin e tij me 36 dite burgim. Pas aplikimit te gjykimit te shkurtuar denimin e tij me 24 dite burgim.

5. Kujtim Laçi, hetuar me mase sigurimi “Arrest me burg”, deklaruar fajtor per vepren penale te parashikuar nga neni 137/1 i Kodit Penal, denimin e tij me 36 dite burgim. Pas aplikimit te gjykimit te shkurtuar denimin e tij me 24 dite burgim.

6. Xhemal Caca, hetuar me mase sigurimi “Arrest me burg”, deklaruar fajtor per vepren penale te parashikuar nga neni 137/1 i Kodit Penal, denimin e tij me 36 dite burgim. Pas aplikimit te gjykimit te shkurtuar denimin e tij me 24 dite burgim.

7. Shpetim Bami, hetuar me mase sigurimi “Arrest ne shtepi”, deklaruar fajtor per vepren penale te parashikuar nga neni 137/1 i Kodit Penal, denimin e tij me 45 dite burgim. Pas aplikimit te gjykimit te shkurtuar denimin e tij me 30 dite burgim.

8. Shkelzen Shullazi, hetuar me mase sigurimi “Arrest ne shtepi”, deklaruar fajtor per vepren penale te parashikuar nga neni 137/1 i Kodit Penal, denimin e tij me 45 dite burgim. Pas aplikimit te gjykimit te shkurtuar denimin e tij me 30 dite burgim.

9. Edmond Qoshja, hetuar me mase sigurimi “Arrest ne shtepi”, deklaruar fajtor per vepren penale te parashikuar nga neni 137/1 i Kodit Penal, denimin e tij me 45 dite burgim. Pas aplikimit te gjykimit te shkurtuar denimin e tij me 30 dite burgim.

10. Bujar Ternova, hetuar me mase sigurimi “Arrest ne shtepi”, deklaruar fajtor per vepren penale te parashikuar nga neni 137/1 i Kodit Penal, denimin e tij me 45 dite burgim. Pas aplikimit te gjykimit te shkurtuar denimin e tij me 30 dite burgim.

11. Lulzim Pengili, hetuar me mase sigurimi “Arrest ne shtepi”, deklaruar fajtor per vepren penale te parashikuar nga neni 137/1 i Kodit Penal, denimin e tij me 45 dite burgim. Pas aplikimit te gjykimit te shkurtuar denimin e tij me 30 dite burgim.