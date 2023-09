Lufta anti- Covid, SHBA ngre në piedistal vaksinën: Shpëtoi 279 000 jetë njerëzish

Vaksinimi kundër koronavirusit, i filluar në fund të vitit të kaluar, shpëtoi 279 000 jetë dhe parandaloi 1,25 milionë shtrime në spital, sipas një studimi të ri të universitetit të Yale.

“Vaksinat kanë qenë çuditërisht të suksesshme në zvogëlimin e përhapjes së virusit dhe shpëtimin e qindra mijëra jetëve vetëm në SHBA”, theksoi autori kryesor Alison Galvani, profesor i Epidemiologjisë dhe drejtor i Qendrës Infektive në Yale, i cili drejtoi studimin.

”Sidoqoftë, varianti Delta mund të ndryshojë këto përfitime nëse më shumë njerëz nuk vijnë të vaksinohen pasi pandemia është ende në vazhdim”, theksoi Galvani.

“Sidoqoftë, derisa shumica e amerikanëve të vaksinohen, shumë më tepër njerëz mund të vdesin nga ky virus. Rreziku nuk ka mbaruar. Kjo nuk është koha për të ulur vëmendjen”, theksoi ai në një deklaratë.

Përveç vdekjeve shtesë dhe shtrimeve në spital që do të kishin ndodhur pa vaksinimet masive, studiuesit zbuluan se nëse vaksinat do të filloheshin në gjysmën e valës infektuese, do të kishte pasur gati 121 000 vdekje shtesë dhe më shumë se 450 000 shtrime të tjera në spitale.

”Për më tepër, pa vaksinime masive, mund të kishte pasur deri në 4 500 vdekje në ditë gjatë një vale të dytë pranverore të 2021, duke eklipsuar pikun e vëzhguar ditor prej 4 000 gjatë valës së parë të dimrit të 2020”, theksuan autorët e studimit.//AA