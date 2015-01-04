LEXO PA REKLAMA!

Shqiptari "që ndali" Real Madridin

Lajmifundit / 4 Janar 2015, 20:01
Sport
Shkodran Mustafi, me bashkëlojtarët e tij, e kanë ndalur serinë e jashtëzakonshme të fitoreve të Real Madridit.

“Los Blancos” i kishin regjistruar 22 fitore radhazi dhe ishin vetëm dy sosh drejt rekordit historik, por u ndalën në Mestalla nga futbollisti shqiptar dhe bashkëlojtarët e tij të Valencias, e cila fitoi 2:1.

Cristiano Ronaldo e ka kaluar ekipin e Carlo Ancelottit në epërsi në minutën e 14-të, pasi shënoi nga penalltia, kurse Antonio Barragan i ka barazuar shifrat në 1:1 në minutën e 52-të.

