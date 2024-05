“Të lutem amanet mamin e babin, merak kam...”/ Mesazhet e fundit të ish-policit që vrau kolegun në Komisariat

Në maj të këtij viti ish-efektivi i Komisariatit nr.3 Ludjan Zaimi vrau kolegun e tij të punës Çaush Saliasi, por sot Gjykata e Tiranës ka vendosur për të që të mos i pranojë gjykimin e shkurtuar, që në fund do t'i ulte 1/3 e dënimit përfundimtar.

Kjo pasi në dosjen hetimore shkngrihen dyshime se ai e ka planifikuar më përpara vrasjen.

Ngjarja e rëndë ndodhi në ambientet e Komisariatit nr.3 dhe Zaimi akuzohet për "vrasje me dashje e punonjësit të Policisë së Shtetit, gjatë detyrës ose për shkak të saj". Për të dalë me këtë akuzë, ka ndihmuar dëshmia e K.Q., punonjës policie ka deklaruar se:

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Në momentin kur ka ndodhur ngjarja unë isha në pjesën e oborrit të Komisariatit, Çaushi ishte tek shkallët dhe po dridhte një cigare.

I përshëndeta me të...Në këtë moment pashë që Ludjan Zaimi doli nga klasa dhe erdha mbrapa meje, unë e pyeta si kalove, pse nuk flet, pse i mërzitur.

Ai më tha nuk kam gjë dhe më shtyu mbrapa. Unë e pyeta çfarë ke, pse të shtyhem, ai përsëri më tha shtyhu, shtyhu. Në këtë moment ai nxjerr armën. Unë i thashë çfarë po bën, ai nuk më ktheu përgjigje, ia drejtoi armën Çaushit dhe i tha që tani do sqarohemi.

Çaushi u ngrit në këmbë dhe po hynte në klasë që të shmangej por Ludjani filloi që të qëllonte mbi të, Çushi ra në tokë, kurse Ludjani vazhdoi që ta qëllonte pa pushim edhe pse ai ishte i shtrirë.

Pas ekspertizave të kryera u arrit në përfundmin se ish-efektivi nuk vuan nga probleme të shëndetit mendor ashtu siç edhe pretendohej, ndaj dhe pritet të marrë jo më pak se tridhjetë vjet ose me burgim të përjetshëm.

"Ludjan Zaimi nuk ka vuajtur dhe nuk vuan aktualisht nga çrregullime të shëndetit mendor. Prezanton tipare të personalitetit narcistik dhe elemente të stresit pas traumës. Nuk ka vuajtur ndonjëherë nga sëmundje të shëndetit mendor. Ai ka qenë në gjendje të kuptojë dhe të kontrollojë plotësisht veprimet e tij,"-shkruhet ndër të tjera në dosjen hetimore.

Efektivi ka qenë në gjendje që të kuptojë se çfarë ka bërë, madje para se të kryente vrasjen e kolegut, Ludjan Zaimi i ka shkruar dikujt një mesazh me përmbajtje: Do t’ju shkruaj në darkë diçka.

Paçim tani… Elio, Eris, Faik, ju lë amanet babin dhe mamin, nëse do të kem mundësi do t’ju ndihmoj. Kur them amanet, duhet ta mbani amanetin. Eljo ose Eris, njëri nga ju, le të bëhet djali i shtëpisë time. Të lutem.

Përveç kësaj Zaimi i ka shkruar edhe një mesazh tjetër shtetasit me iniciale D.C, të cilit i lë amanet personin e afërm të quajtur, me shumë gjasa të dashurën e tij, të renë e identifikuar vetëm me inicialin “D”.

Ish-efektivi i policisë ka vrarë kolegun e tij të punës për shkak të marrëdhënieve gjatë ushtrimit të detyrës.