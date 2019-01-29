Skandal! Në Shqipëri janë fshirë incizimet e arratisjes së Gruevskit
Shqipëria nuk i ka dorëzuar Maqedonisë regjistrimet nga kamerat e sigurisë mbi arratisjen e ish-kryeministrit maqedonas, Nikolla Gruevski me arsyetimin se janë fshirë.
Kjo u bë e ditur nga prokurori shtetëror i Maqedonisë, Lubomir Jolevski. Ai ka sqaruar para gazetarëve se regjistrimet nuk janë fshirë qëllimisht por se sistemi i mbikëqyrjes nga ana e Shqipërisë në mënyrë automatike i ka larguar nga sistemi regjistrimet e vjetra.
“Nuk janë fshirë qëllimisht nga shërbimet kufitare shqiptare. Ka disa momente në shpjegimin e tyre. Një gjë është se të dhënat janë të shumta në kamerat e sigurisë dhe se sistemi nuk mund t'i ruajë për një kohë të gjatë. Nuk i kanë fshirë, por ato pajisje punojnë në mënyrë automatike", ka deklaruar Jolevski.
Pas kësaj mbetet dilema se cilën rrugë saktë ka shfrytëzuar ish kryeministri i cili ka ikur nga Maqedonia më 9 nëntor të vitit të kaluar. Prokuroria është duke hetuar disa regjistrime që ka siguruar nga Mali i Zi por se është duke grumbulluar edhe prova tjera.
Ish kryeministri Gruevski ka fituar azil politik në Hungari, Kundër tij është lëshuar flet-arrest ndërkombëtar.
Gruevski është dënuar me dy vjet burg për shpërdorim të detyrës zyrtare në rastin e blerjes së një makine zyrtare të blinduar në vlerë prej afro 600 mijë euro. Kundër tij janë duke u zhvilluar edhe të paktën katër procese tjera gjyqësore.
Në disa publikime në rrjetin social Facebook, pas arratisjes, Gruevski ka thënë se akuzuar pushtetin për ndjekje politike. /REL