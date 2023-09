Victoria-s i paska ikur truri! Rita Ora futet me familjes Beckham

Victoria Beckham është shqetësuar disi kur zbuloi se mes djalit të saj asokohe 18 vjeçar dhe këngëtares Rita Ora, ka patur një flirt. Stilistja 44 vjeçare e bëri të qartë se nuk e aprovonte këtë romancë që u zbulua në maj të 2017.

Brooklyn dhe Rita dyshohet se ndanë disa momente së bashku para se prindërit Beckham ta ndalonin atë dhe ta çonin djalin në New York.

Një burim për Daily Mail tha: “Ajo nuk donte që djali i saj të shkonte në rrugë të gabuar dhe nuk donte që ata të dilnin së bashku”.

David dhe Victoria ishin të bindur se palët nuk duhej të frekuentoheshin me njëri tjetrin dhe se kurrsesi nuk do e miratonin diçka të tillë. Brooklyn dhe Rita kaluan përsëri kohë së bashku vetëm një muaj më vonë në festivalin Glastonbury, në afërsi të mamasë dhe babait të tij, të cilët gjithashtu morën pjesë në këtë ngjarje.

Megjithëse ata vendosën të mos e vazhdojnë më tej flirtin e tyre Brooklyn dhe Rita ende mendohet të kenë marrëdhënie të mirë.