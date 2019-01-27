I ftohti dhe rreziqet e tij, ja çfarë duhet të dini
Temperaturat e ulëta në dimër arrijnë të zhvillojnë viruse të ndryshme që përhapen me shpejtësi në shkolla dhe zyra. Disa prej tyre, si gripi dhe i ftohti largohen me stinën dhe nuk përbëjnë rrezik të madh pasi dihen masat parandaluese.
Por ekzistojnë sëmundje si astma dhe sulmet në zemër, të cilat lidhen me të ftohtin, por pjesa më e madhe e njerëzve nuk e dinë. Sëmundjet më të shpeshta në dimëmr janë ato virale dhe gripi.
Më poshtë do të lexoni disa fakte në lidhje me to:
-I ftohti
Të marrësh një të ftohtë në dimër është diçka normale që shkakton një infeksion në hundë, fyt dhe sinuse. Mund të shkaktojë dhe dhimbje të fytit, bllokime të hundës, tështimë, kollë dhe dhimbje koke. Ndodh që të keni dhe ethe. Paracetamoli dhe ibuprofeni mund të “mbysin” këtë lloj virusi.
-Gripi
Gripi është më i rrezikshëm dhe nëse nuk kurohet mund të shkaktojë vdekje. Shkakton lodhje, dobësi, dhimbje koke, kollë dhe bllokime të hundës. Sëmundja zakonisht largohet për një javë. Mënyra më e mirë për të mbrojtur veten është duke u vaksinuar.
-Astma
Astma është një sëmundje që vihet re më parë, por temperaturat e ulëta mund të shkaktojnë sulme vdekjeprurëse. Frymëmarrja në ajër të ftohtë është shumë e vështirë pasi është periudha që rritet rreziku për një sulm. Nëse vishni një shall që mbulon gojën dhe hundën, mund të keni ngrohje të ajrit dhe të parandaloni sulmin.
–Dhimbje të fytit
Nuk është çudi që kur merrni frymë në ajër të ftohtë gjatë dimrit, ndjeni një dhimbje të fytit. Ata janë pothuajse gjithmonë të shkaktuara nga një infeksion viral, por zakonisht nuk kanë asgjë për t’u shqetësuar. Mund të lehtësoni dhimbjen duke marrë ibuprofen ose paracetamol, duke pirë shumë lëngje të ngrohta, duke ngrënë ushqime të buta për të shmangur irritimin e fytit tuaj dhe gëlltitjen e ujit të kripur ose gargarë.
-Sulm në zemër
Dimri ushtron presion në zemër dhe konsiderohet si një prej sëmundjeve më të rrezikshme për jetën. Në temperaturat e ulëta, zemra e ka më të vështirë që të pompojë gjakun rreth trupit dhe kur një arterie koronare bllokohet, ndodh sulmi në zemër. Ju mund të parandaloni këtë sulm duke mbajtur kapele, shall e doreza sa herë dilni nga shtëpia.