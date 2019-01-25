LEXO PA REKLAMA!

Më i mirë Fatos Nano apo Edi Rama? Sali Berisha bën deklaratën e papritur

Lajmifundit / 25 Janar 2019, 09:47
Aktualitet

Në studion e emisionit “Opinion”, i pyetur nga gazetarët, në një krahasim mes ramës dhe Nanos, ish-Kryeministri Berisha është shprehur se ndryshimi mes tyre është si nata me ditën.

“Pavarësisht 1000 problemeve që mund të kishte, Fatos Nano tregoi integritetin e një politikani me rrotacionin”, tha Berisha.


Ndërkohë, ai e cilësoi Ramën si puçist dhe një politikan që nuk ka standard.

