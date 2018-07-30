LEXO PA REKLAMA!

E pyesin për karrierën në drejtësi, gjyqtari i Lartë Medi Bici jep përgjigjen epike

Lajmifundit / 30 Korrik 2018, 10:20
Aktualitet

Medi Bici është anëtari i fundit i Gjykatës së Lartë, i cili doli në seancë dëgjimore publike para KPK-së.

Ai dha shpjegime të detajuara për të sqaruar pasurinë e tij, duke nisur nga puna në minierë, blerja e shitja e banesës, punën e gjatë në sistemin e drejtësisë, justifikimin për pagesën në shuma të mëdha në shkollimin e fëmijëve, për të cilët, siç tha, i ka ndihmuar vëllai që është emigrant në Itali.

Ai ka thënë se 250 vendime civile dhe administrative të firmosura nga dora e tij nuk janë cenuar nga Gjykata e Lartë, ndërsa ka dhënë edhe tre vendime me burgim të përjetshëm.

Sa i takon udhëtimeve, gjyqtari ka thënë se ka udhëtuar vetëm disa ditë drejt Malit të Zi, Kosovës e Maqedonisë, për shkak të mungesës ekonomike për të bërë pushime më luksoze.

I pyetur për disa detaje më shumë në lidhje me karrierën e tij, Bici ka thënë:

Po ç’të të them unë ty për karrierën time? Gjithë karriera ime ka kaluar me çështjet kriminale, veç viteve të fundit ku kam kaluar në Gjykatën e Lartë. Prisja reagim tjetër nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit. Kam besim tek preocesi i vettingut".

