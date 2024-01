Habit Dash Shehi: Me Lubonjën jemi zënë me grushte por...

Kriza në të cilën gjendet vendi ka hapur një debat të madh, por edhe thirrja e opozitës për një protestë me 16 shkurt nuk kalon pa komnete të shumta.

Politikani i njohur Dashamir Shehi i ftuar në "Arena" në ora news, tha se opozita do të thërrasë edhe figura të tjera jashtë politikës për të rrëzuar qeverinë.

“Unë do të ftoja zt.Basha, besoj se do ta bëjë këto ditë, që njerëz jashtë tryezës së partive politike që janë opozitarë me Partinë Socialiste. Në këtë plazmë opozitare të fusim, personazhe, njerëz nga shoqëria civile, botës akademike.